In Delmenhorst und Ganderkesee gibt es am Wochenende zahlreiche Veranstaltungen. Auch die Turnerschaft Hoykenkamp wird bei Menkens einen Maibaum aufstellen. (Archivfoto) FOTO: Thomas Deeken Events rund um den 1. Mai Tanz in den Mai: Hier wird in Delmenhorst und Ganderkesee gefeiert Von Frederik Grabbe | 27.04.2022, 11:15 Uhr

Zum Tanz in den Mai wird in Delmenhorst und Ganderkesee kräftig gefeiert. Dies sind die Veranstaltungen am Wochenende des 30. April und 1. Mai.