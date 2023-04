Die Öffnungszeiten der Bäcker sind an den Feiertagen stark eingeschränkt. Symbolfoto: Gert Westdörp up-down up-down Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag So haben die Bäcker in Delmenhorst und Ganderkesee über Ostern 2023 geöffnet Von Anke Heinzel | 05.04.2023, 17:58 Uhr | Update vor 1 Std.

Viele Familien frühstücken an den Osterfeiertagen gemeinsam. Aber wo gibt es frische Brötchen? Eine Übersicht über die Öffnungszeiten der Bäcker in Delmenhorst und Ganderkesee an Ostern 2023.