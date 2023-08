113 junge Fachkräfte aus dem Bereich der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) haben im Sommer 2023 ihre Ausbildung mit der Note „sehr gut“ abgeschlossen. Die IHK zeichnete sie jetzt in den Weser-Ems-Hallen in Oldenburg aus. Dabei waren außer den ehemaligen Auszubildenden auch Vertreter der Ausbildungsbetriebe.

Das sind die Besten von hier

Einige der Geehrten stammen aus Delmenhorst und dem Landkreis Oldenburg. Im Einzelnen sind dies:

Leonie Dähnhardt (Verkäuferin; Ausbildungsbetrieb: Inkoop in Ganderkesee)

Lucas Diekmann (Verkäufer; Netto in Ganderkesee)

Sarah Köster (Chemielaborantin, CSM Deutschland in Delmenhorst)

Svea Müller (Kauffrau im Groß- und Außenhandelsmanagement)

Christin Ohrenberg (Verkäuferin; Kik in Hude)

Dorothe Sturm (Fachkraft für Lagerlogistik; Firma Hans Pries, Ganderkesee)

Marten Tönjes (Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement, Firma Hans Pries, Ganderkesee)

Maximilian Zimare (Kaufmann für Groß- und Außenhandelsmanagement; Amorim Deutschland, Delmenhorst)

Nick Waldeck (Automatenfachmann; Casino GmbH, Delmenhorst).

„Die außergewöhnlichen Leistungen der besten Auszubildenden im Oldenburger Land sind ein beeindruckendes Zeugnis für das tolle System der dualen Ausbildung“, sagte Jan Müller, Präsident der IHK. „Sie sind die Zukunft unserer Wirtschaft und zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, junge Talente bestmöglich zu fördern und zu qualifizieren.“ Er appellierte zudem an alle an der Ausbildung Beteiligten, sich weiter engagiert im System der dualen Ausbildung zu engagieren.

In 106 Berufen ausgebildet

3454 Auszubildende in 106 Berufen hat die IHK insgesamt in diesem Sommer geprüft. 68 der besonders erfolgreichen Absolventen durchliefen eine kauf­männi­sche Ausbildung, 45 eine gewerblich-technische.



Dafür waren 1358 Prüfer und Prüferinnen ehrenamtlich im Einsatz. Für deren Engagement bedankte sich Stefan Bünting, Leiter des Geschäftsbereichs Bildung bei der IHK. Ein besonderer Dank gelte auch den Ausbildungsbetrieben, den Berufsbildenden Schulen sowie anderen Institutionen, die an der Ausbildung beteiligt waren.