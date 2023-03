Mehr als 120 Gäste lauschten in der Markthalle gebannt den Worten von Professor Christoph Mäckler vom Deutschen Institut für Stadtbaukunst. Foto: Florian Mielke up-down up-down Star-Architekt in Delmenhorst Städtebau-Vortrag von Christoph Mäckler als Auftakt zur Bebauung der DLW-Brache? Von Florian Mielke | 03.03.2023, 20:00 Uhr

Wie baut man eine schöne Stadt? Mit dieser Frage beschäftigte sich Christoph Mäckler in seinem Vortrag in der Markthalle. Der renommierte Stadtplaner könnte in Kürze auch bei einem Delmenhorster Großprojekt beraten.