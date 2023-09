Stadtwerke sind im Einsatz Delmenhorst: Wasserrohrbruch legte große Teile des Stadtgebiets trocken Von Sebastian Hanke | 10.09.2023, 09:46 Uhr | Update vor 1 Std. An der Straße Am Grünen Kamp ist am Sonntagmorgen ein Wasserrohr geplatzt. Foto: Sebastian Hanke up-down up-down

Böse Überraschung am Sonntagmorgen: In vielen Stadtteilen war der Wasserdruck rapide gefallen. Grund ist ein Problem an der Straße Am Grünen Kamp. Die Stadtwerkegruppe hat aber eine Lösung gefunden.