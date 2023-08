DWD zieht Bilanz Juli-Wetter in Delmenhorst: So viel Regen wie seit 20 Jahren nicht mehr Von Jonas Altwein | 01.08.2023, 06:15 Uhr | Update vor 3 Std. Die Hotelwiese steht unter Wasser. In Delmenhorst ist im Juli so viel Regen vom Himmel gekommen, wie seit vielen Jahren nicht. Foto: Frederik Grabbe up-down up-down

Das Juli-Wetter in Delmenhorst und im Umland war so regnerisch wie lange nicht mehr. Der Deutsche Wetterdienst ordnet es sogar in eine historische Top 10 ein.