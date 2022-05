Insgesamt 87 Streitschlichter von neun Grundschulen tauschten sich am Donnerstag in der Markthalle über das Thema Konfliktlösung aus. Ruth Steffens vom Kommunalen Präventionsrat (rechts) führte durch die Veranstaltung. FOTO: Ruben Schiefke-Gloystein 7. Streitschlichter-Forum in der Markthalle Wie Streitschlichter an Delmenhorster Grundschulen Frieden stiften Von Ruben Schiefke-Gloystein | 07.05.2022, 12:25 Uhr

Schlichten, vermitteln, Frieden stiften: Insgesamt 87 Delmenhorster Grundschüler trafen sich am Donnerstag zum siebten Streitschlichter-Forum in der Markthalle. Ihre Einsatz an den Schulen ist wichtig - doch es gibt auch Grenzen.