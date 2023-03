Ein kriminelles Duo hat am Dienstagnachmittag den Kiosk an der Schönemoorer Straße ausgeraubt. Symbolfoto: Melanie Hohmann up-down up-down Kiosk schon mehrfach ausgeraubt Bewaffneter Überfall auf Kiosk an Schönemoorer Straße in Delmenhorst Von Eyke Swarovsky | 08.03.2023, 10:50 Uhr

Der Kiosk an der Schönemoorer Straße in Delmenhorst ist am Dienstagnachmittag einmal mehr Ziel von Kriminellen geworden. Sie bedrohten die Mitarbeiterin und erbeuteten Bargeld.