„Wer kann sich vorstellen auf dieser Fläche zu bauen?“: Blick von der Bahnunterführung auf das Filetgrundstück des Wolleparks an der Stedinger Straße. FOTO: Michael Korn Neues Wohnprojekt für Bürger Delmenhorst will Wollepark-Filet nicht an Immobilienhaie hergeben Von Michael Korn | 10.04.2022, 20:12 Uhr

Das freigeräumte Wollepark-Gelände an der Stedinger Straße soll nicht in die Hände von auswärtigen Investoren fallen. Delmenhorst will vielmehr Bürger für neue Wohnformen einbinden.