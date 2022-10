Die Moorkamp-Apotheke und die Andreas-Apotheke sind mit den geplanten Honorarkürzungen nicht einverstanden. Symbolfoto: imago images/APress up-down up-down Das sagt Inhaber Thomas Schaefer Delmenhorster Apotheken protestieren gegen Honorarkürzung Von Ilias Subjanto | 19.10.2022, 20:27 Uhr

Kunden der Moorkamp-Apotheke am Brendelweg und der Andreas-Apotheke an der Oldenburger Straße haben am Mittwoch vor verschlossenen Türen gestanden. Der Grund: Beide Apotheken beteiligten sich an einer Protestaktion gegen anstehende Honorarkürzungen.