Die Klasse BEH-2 steckt mit ihren Lehrern Malte Duhn und Sven Küpker tief in den Vorbereitungen für ihren Flohmarkt. Foto: Sofia Tonke up-down up-down Wirtschaft und Einzelhandel Delmenhorster BBS-I-Schüler spenden Flohmarkt-Gewinn für den guten Zweck Von Sofia Tonke | 30.03.2023, 12:27 Uhr

Alles außer neu bitte: Die Delmenhorster Schüler der BBS1 an der Richtstraße 26 kündigen ihren dritten Flohmarkt an. Der Erlös soll an eine lokale Organisation gehen.