Die Lehrerinnen nehmen die Spendentüten mit Materialien für 15 Erstklässler von der Bürgerstiftung entgegen. v.l.: Jürgen Schulz (Vorsitzender Bürgerstiftung), Jana Dörgeloh, Catja Knief, Regina Stalling (Klassenlehrerinnen), Anna-Maria Moll (Schulleitung)und Reinhard Rischke (Vorstand Bürgerstiftung). FOTO: Lea Borner up-down up-down Spende von Schulmaterial für Erstklässler Delmenhorster Bürgerstiftung sorgt für bunten Start in die erste Klasse Von Lea Borner | 25.08.2022, 10:30 Uhr

Für Schulanfänger, die selbst keine Materialien haben, spendet die Bürgerstiftung Delmenhorst 15 Starter-Sets an die Grundschule an der Beethovenstraße. Dort freuen sich die Lehrkräfte: Am Samstag findet die Einschulung statt und das Material wird dringend gebraucht.