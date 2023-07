Bille und Stefan Behr vom Theater Anu wollen das Ambiente der Burginsel erneut für eine besondere Theateraufführung nutzen. Foto: Marco Julius up-down up-down Theater Anu spielt im Herzen der Graft Delmenhorster Burginselträume präsentieren die „Stadt ohne Mühsal“ Von Marco Julius | 19.07.2023, 16:53 Uhr

Das Theater Anu ist am 21. und 22. Juli erneut zu Gast in Delmenhorst und will in der Graft „Burginselträume“ verwirklichen. Dabei wird einiges geboten.