Kollision in Wil Fünf Verletzte: Delmenhorster Familie in Unfall in der Schweiz verwickelt Von Sebastian Hanke | 08.08.2023, 09:30 Uhr Dieses Delmenhorster Auto war in dem Unfall in der Schweiz verwickelt. Foto: Nonstopnews/Beat Kälin

In der Schweizer Stadt Wil ist eine Delmenhorster Familie am Montagabend in einen Unfall verwickelt gewesen. Fünf Menschen wurden verletzt.