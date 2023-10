Die Stadtverwaltung Delmenhorst hat wieder ein Jahr lang nicht abgeholte Fundsachen zusammengetragen und wird sie nun versteigern. Die Versteigerungen sind üblicherweise ein begehrter Termin, weil immer wieder für ein besonderes Schnäppchen gut. Bei der nächsten Versteigerung dieser Fundsachen kommen unter anderem gefundene Fahrräder, Taschen und Handys unter den Hammer.

Der Hammer fällt im Keller des City-Centers

Der städtische Fachdienst Bürgerservice wird die Gegenstände, für die keine Fundansprüche geltend gemacht wurden, am Mittwoch, 11. Oktober, um 14 Uhr im Keller des City-Centers an der Langen Straße 1a versteigern. Wer am meisten bietet, erhält den Zuschlag.

Eigentümer können sich noch melden

Die Eigentümer oder sonstigen Empfangsberechtigten der Fundgegenstände können sich noch am Versteigerungstag bis 13 Uhr beim Bürgerbüro im City-Center melden, um ihren Anspruch geltend zu machen.