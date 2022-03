Der 34-jährige Angeklagte neben seinem Anwalt Detlev Otto Binder im Oldenburger Landgericht. FOTO: Hauke-Christian Dittrich / dpa Prozess am Landgericht Oldenburg Doppelmord: Delmenhorster gibt Taten zu und verschweigt Hintergründe Von Ole Rosenbohm | 22.03.2022, 17:38 Uhr

Brutale Messerattacken am Abend des 3. Oktober 2021 haben zwei Menschen in Delmenhorst das Leben gekostet. Der Angeklagte 34-Jährige gab die Taten am Dienstag vor dem Oldenburger Landgericht zu.