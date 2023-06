Oberflächenwasser soll verringert werden. Foto: Kai Hasse up-down up-down Streit um Wasserwerk Zukunft der Graft: Bürgerparkverein Delmenhorst will Bäume statt Moor Von Kai Hasse | 09.06.2023, 15:40 Uhr

In dem schwelenden Konflikt um ein künftiges Wasserwerk in der Delmenhorster Graft meldet sich nun der Bürgerparkverein „Unsere Graft“. Er will kein Moor im Zentrum der Stadt.