Immer wieder gibt es in der Graft große Flächen stehenden Wassers. FOTO: Marco Julius
Wasserförderung Delmenhorster Graftbündnis richtet dringlichen Appell an Ratspolitik Von Frederik Grabbe | 11.07.2022, 11:15 Uhr

Der Rat muss in Sachen Wasserförderung in der Graft handeln. Und das schnell. So sieht es zumindest das Bündnis „Rettet die Graft“. Es spricht von „Totalausfall“ und einem „Desaster im Winter“.