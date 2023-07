Die Klassen 3a, b und c der Hermann-Allmers-Schule freuten sich am Mittwoch sichtlich auf die großen Ferien. Foto: AleX/PHOTO up-down up-down Ferienstart in Niedersachsen Delmenhorster Grundschüler stürmen in die Sommerferien Von Eyke Swarovsky | 05.07.2023, 12:26 Uhr

Einen im wahrsten Sinne des Wortes stürmischen Start in die Sommerferien haben die Schülerinnen und Schüler an diesem Mittwoch in Delmenhorst erlebt. Die Ferien starteten für sie noch etwas früher als geplant.