Die Freude über den baldigen Start des diesjährigen Julius-Clubs ist groß bei (von links): Stadtbüchereileiterin Ulrike Mensching und Annette Eilers von der Kulturstiftung der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg. FOTO: Sophie Wehmeyer Leseförderung in Delmenhorst Julius-Club bietet Leseratten für Sommerferien 100 neue Bücher Von Sophie Wehmeyer | 20.06.2022, 13:29 Uhr

Vom 1. Juli bis zum 1. September können Kinder in der Stadtbücherei Delmenhorst kostenlos am Julius-Club teilnehmen und in den Sommerferien in diversen neuen Büchern schmökern. Die Mitglieder erwartet außerdem ein spannendes Rahmenprogramm.