Mia, Alexandra, Violetta, Glorietta sind auf jeden Fall dabei. Und auch Laura, Linda und Leyla sind vor Ort, wenn am Sonntag, 8. Oktober, von 11 bis 18 Uhr in der Innenstadt das bereits 30. Delmenhorster Kartoffelfest gefeiert wird. Die genannten „Damen“ sind allesamt am Stand von Kartoffelbauer Marcel Moorschlatt zu finden, denn es handelt sich bei ihnen um Kartoffelsorten. 18 verschiedene bietet der junge Kartoffelbauer an, auf dem Wochenmarkt und natürlich beim von der Delmenhorster Wirtschaftsförderung (dwfg) organisierten Kartoffelfest. Der Kartoffelhof Moorschlatt ist als regionaler Erzeuger bereits in der dritten Generation beim Fest dabei, um die Vielfalt der Kartoffel zu präsentieren. Dieses Jahr ganz neu am Stand: Die Besucher können sich bei Moorschlatt auf Ofenkartoffeln aus dem Holzofen und Kartoffeldrillinge aus der großen Pfanne freuen.

Neben der Möglichkeit frische Kartoffeln einzukaufen, werden beim Fest an unterschiedlichen Stellen natürlich auch eine Vielzahl an Kartoffelgerichten, wie etwa der Klassiker Kartoffelpuffer, sowie andere kulinarische Spezialitäten angeboten.

„Geburtstagsfeier“ mit Verspätung

Zehntausende Besucher werden zum Kartoffelfest wieder erwartet, das mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden ist (13 bis 18 Uhr). „Wir freuen uns, mit etwas Verspätung die 30. Auflage des Kartoffelfestes feiern zu können“, sagt Lea Eichinger von der dwfg, die das Fest gemeinsam mit ihrem Kollegen Stefan Mingen auf die Beine stellt. 1991 gab es das erste Kartoffelfest, da konnte noch niemand ahnen, dass daraus eine anhaltende Erfolgsgeschichte wird. Eine Tradition ist das Fest um die tolle Knolle geworden. Wer noch alle Kartoffeln beisammen hat, dem fällt auf: Premiere 1991, jetzt die 30. Auflage, da stimmt was nicht. Genau: Corona-bedingt musste das Kartoffelfest 2020 und 2021 ausfallen, erinnert Lea Eichinger an die Zwangspause. Im vergangenen Jahr gab es dann den Neustart, in einer ganz leicht abgespeckten Version, aber wie immer mit großem Publikum.

Das Delmenhorster Kartoffelfest rückt die tolle Knolle in den Mittelpunkt. Foto: Marco Julius

Stets ein Besuchermagnet: Das Kartoffelfest. Archivfoto: dwfg

Der Kartoffelhof Moorschlatt hat 18 verschiedene Kartoffelsorten im Verkauf. Foto: Marco Julius

„Zur 30. Auflage wachsen wir wieder“, kündigt Lea Eichinger an. 20 Stände mehr als im vergangenen Jahr werde es geben. Und auch sonst ist für die Jubiläumsausgabe einiges geplant. Diverse Einzelhändler werden zum Beispiel die Zahl 30 aufgreifen, und bis zu 30 Prozent Rabatt anbieten.

Ehrungen für Kartoffelfest-Legenden

Offiziell eröffnet wird das Kartoffelfest übrigens um 12 Uhr auf dem Rathausplatz. Bürgermeister Hermann Thölstedt übernimmt das. Ein Höhepunkt im Bühnenprogramm ist dann die Ehrung der Kartoffelfest-Legenden: „Wir haben viele treue Aussteller, die uns teilweise seit der Geburtsstunde des Kartoffelfestes begleiten. Ohne sie wäre das Kartoffelfest nicht so, wie es heute ist – dafür möchten wir Danke sagen“, betont Lea Eichinger.

Handwerker zeigen ihre Kunst

Auf dem Rathausbrunnenplatz können Interessierte Handwerkern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und fertige Werke erwerben. Die Drechsler Claus Dieter Pohler und Sebastian Feierabend präsentieren ihre Holzarbeiten - und bei „Omas Waschküche“ wird in eine alte Handarbeitstechnik namens „Occhi“ eingeführt sowie die Seilerei und das Heugabeln vorgestellt.

Programm für Kinder

Für die jungen Besucher gibt es ebenfalls Programm. Bestaunen können sie große Schmetterlingselfen, die auf Stelzen durch die Innenstadt schweben. Aktiv können die Kinder in der Markthalle werden: Hier findet der Kartoffelschälwettbewerb mit Holger Blumentritt statt, es gibt zudem einen Luftballonkünstler und das Kinderschminken. Wer sich lieber malen als bemalen lassen mag, kann von sich eine ausgefallene Karikatur vom Karikaturisten Robert Gurthat anfertigen lassen. Zudem wird es auf dem Veranstaltungsgelände zwei Kinderkarussells geben. Der Hof Stubbemann bietet Basteln mit Naturmaterialien an.

Live-Musik an vielen Orten

Der Bummel durch die Innenstadt wird von verschiedenen Künstlern musikalisch begleitet. Das Duo „die twinns“ aus Stuhr spielt Klassiker der Beatles und Stones sowie andere Evergreens am Westend der Langen Straße, das Ensemble „Cocktail Tropical“ bringt spanisch-portugiesisch-lateinamerikanisches Flair auf den Schweinemarkt. Auf dem Bismarckplatz wird dieses Jahr auch eine kleine Bühne stehen: Die Gruppe „Unken Ruf“ spielt dort maritimen Rock. Und auf dem Rathausplatz heizen die Sundown-Skifflers ein, sie präsentiert einen Mix aus klassischen Skiffle-Stücken und bekannten Oldies auch in plattdeutscher Sprache, neu definiert mit Waschbrett, Piano, Gitarre, E-Bass und zwei Sängern.

Wasserturm geöffnet

Das bunte Treiben kann auch aus der Vogelperspektive betrachtet werden. Der Wasserturm ist während des Kartoffelfestes von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt für Erwachsene zwei und für Kinder bis 14 Jahre einen Euro.