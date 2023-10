Das Kartoffelfest in Delmenhorst ohne Kartoffelpuffer mag möglich sein, es wäre aber ziemlich sinnlos. Das gilt auch für die bereits 30. Ausgabe der beliebten Großveranstaltung in der Innenstadt, die am Sonntag, 8. Oktober, von 11 bis 18 Uhr gefeiert wird. Die Reibekuchen sind einfach zu beliebt. Und so ist natürlich auch der Lions Club Delmenhorst wieder dabei, mit seinen riesigen Pfannen, um frische Puffer unters Volk zu bringen. Und das wieder einmal für den guten Zweck. Der gesamte Erlös des Verkaufs geht in diesem Jahr an ein inklusives Theaterprojekt der Norle.

Fest mit Tradition

Über die Jahre hat sich das Kartoffelfest zu einer Traditionsveranstaltung in Delmenhorst etabliert und zieht als Besuchermagnet tausende Gäste aus nah und fern an. Als 1991 das erste Mal Kartoffelfest in Delmenhorst gefeiert wurde, war einer bereits am Start: der Kartoffelhof Moorschlatt. Als regionaler Erzeuger ist der Kartoffelhof jetzt bereits in der dritten Generation dabei, um die Vielfalt der „tollen Knolle“ zu präsentieren.

Ehrung der „Kartoffelfest-Legenden“

Die offizielle Eröffnung des Kartoffelfestes ist um 12 Uhr auf dem Rathausplatz vorgesehen. Bürgermeister Hermann Thölstedt übernimmt das. Ein Höhepunkt im Bühnenprogramm ist die Ehrung der „Kartoffelfest-Legenden“. „Wir haben viele treue Aussteller, die uns teilweise seit der Geburtsstunde vom Kartoffelfest begleiten. Ohne sie wäre das Kartoffelfest nicht so, wie es heute ist – dafür möchten wir einfach Danke sagen“, sagt Stefan Mingen vom Veranstalter dwfg. Und es müsste schon mit dem Teufel zugehen, fiele während der Ehrung nicht der Name Moorschlatt.

Geschäfte öffnen und bieten Aktionen

Das Kartoffelfest ist natürlich auch in diesem Jahr mit einem verkaufsoffenen Sonntag verbunden. Die Geschäfte im Innenstadtbereich öffnen von 13 bis 18 Uhr. „Viele Einzelhändler planen eigene Aktionen zum Kartoffelfest. Vereinzelt bieten die Kaufleute passend zum Jubiläum 30 Prozent Rabatt an“, teilt die dwfg mit.

Viel Live-Musik

Der Bummel durch die City wird von verschiedenen Künstlern musikalisch begleitet. Das Stuhrer Duo „die twinns“ spielt Klassiker der Beatles, Stones und anderen Bands am Westend der Langen Straße, Cocktail Tropical bringt spanisch-portugiesisch-lateinamerikanisches Flair auf den Schweinemarkt. Auf dem Bismarckplatz steht die Gruppe Unken Ruf mit maritimem Rock auf der Bühne. Und auf dem Rathausplatz heizen die Sundown-Skifflers ein, sie präsentieren einen Mix aus klassischen Skiffle-Stücken und Oldies.

Handwerkskunst erleben

Auf dem Rathausbrunnenplatz können Interessierte Handwerkern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen und die fertigen Werke erwerben. Die Drechsler Claus Dieter Pohler und Sebastian Feierabend präsentieren Holzarbeiten, „Omas Waschküche“ führt in eine alte Handarbeitstechnik namens „Occhi“ ein. Auch die Seilerei und das Heugabeln werden vorgestellt.

Die Kartoffel steht beim Kartoffelfest wieder im Mittelpunkt. Archivfoto: Frederik Grabbe

Schmetterlingselfen schweben durch die City

Nicht nur Kinder können die großen Schmetterlingselfen, die auf Stelzen durch die Innenstadt schweben, bestaunen. Aktiv können Kinder in der Markthalle werden: Hier läuft der beliebte Kartoffelschälwettbewerb mit Holger Blumentritt. Es gibt einen Luftballonkünstler und Kinderschminken. Wer sich lieber malen als bemalen lassen mag, kann von sich eine Karikatur vom Karikaturisten Robert Gurthat anfertigen lassen. Darüber hinaus gibt es auf dem Veranstaltungsgelände zwei Kinderkarussells. Der Hof Stubbemann bietet Basteln mit Naturmaterialien an. Und zwischendurch bleibt Zeit für Kartoffelpuffer.