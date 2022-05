Verwaltungs-Mitarbeiterin Agnès Fouqueray aus Allonnes, der stellvertretende Bürgermeister von Allonnes Youssef Ben Amar, Dolmetscherin Birgit Pokorny und Künstlerin Antje Schiffers (von links) in der Städtischen Galerie Delmenhorst. FOTO: Stadt Delmenhorst/Winsemann Sportlicher Austausch zwischen Städtepartnern Delmenhorster Jugendliche reisen zur Jugend-Olympiade nach Allonnes Von Melanie Hohmann | 02.05.2022, 14:50 Uhr

Dabei sein ist alles: Im Vorlauf zu den Olympischen und Paralympischen Sommerspielen 2024 in Paris soll es bereits ab diesem Jahr in ganz Frankreich dezentrale, am Freizeitsport orientierte Jugend-Olympiaden geben. Auch die Delmenhorster Partnerstadt Allonnes plant für das nächste Jahr entsprechende Angebote.