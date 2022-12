Sie bilden für die kommenden zwei Jahre den Vorstand des 14. Kinder- und Jugendparlaments (v.li.): Jannes Siemund, Kira Budack, Stella Monziem, Zoe Gulder, David Heidberg. Foto: Sophie Wehmeyer up-down up-down Neugewähltes Gremium Delmenhorster Kinder- und Jugendparlamentarier wollen mitmischen Von Sophie Wehmeyer | 16.12.2022, 18:13 Uhr

Das Delmenhorster Kinder- und Jugendparlament ist als Sprachrohr für junge Menschen im Einsatz. Am Donnerstagabend ist das 14. Gremium der Nachwuchsparlamentarier in der Markthalle gewählt worden, um in den nächsten zwei Jahre in der Kommunalpolitik mitzubestimmen.