Der symbolische und überdimensionale Schlüssel mit Gravur bekommt einen Ehrenplatz: Oberbürgermeisterin Petra Gerlach hat an diesem Mittwoch die neue Kindertagesstätte Schatzinsel offiziell eingeweiht und den hölzernen Schlüssel an die Leiterinnen übergeben.

Die Kita ist allerdings bereits seit Beginn des Sommers in Betrieb. Sie liegt auf einem städtischen Grundstück an der Straße Am Heuerhaus in unmittelbarer Nähe zur Grundschule Iprump-Stickgras und ist die vierte Kindertagesstätte dieser seriellen Bauweise, errichtet von der Stadt Delmenhorst. Gerlach betonte, dass auf die Art schneller und günstiger gebaut werden könne. Was wichtig ist, angesichts des enormen Bedarfs an Kita-Plätzen.

4,2 Millionen Euro investiert

Für den Neubau wurden rund 4,2 Millionen Euro investiert. Drei Millionen steuert die Stadt hinzu, der Rest kommt vom Land. Betreiberin der Kita Schatzinsel ist die gemeinnützige Gesellschaft „Deine Kindertagesstätte“ aus Oldenburg, in Teilen im Vorfeld kritisch beäugt.

Als „familiär und freundlich“ bezeichnete Gerlach den Neubau, in dem längst Leben und Kinderlachen eingezogen sind. Sie sprach angesichts der Bauweise und der Größe von einem regelrechten „kleinen Kindergartendorf“. Vier Kindergartengruppen, dazu eine Krippengruppe, insgesamt Platz für 113 Kinder bietet der Neubau auf rund 1300 Quadratmetern Fläche. Dazu kommt ein großer Außenbereich mit vielfältigen Spielmöglichkeiten auf rund 2500 Quadratmetern. Aktuell werden bereits 102 Kinder betreut.

Die Kinder haben ihre Schatzinsel längst geentert.

Die bunte Schatzinsel in Stickgras ist seit Beginn des Sommers in Betrieb.

Eine Kita zum Wohlfühlen.

Perspektiven bieten

Niko Meier, einer der Geschäftsführer des Betreibers, der seit 2003 am Markt ist, dankte der Stadt für die gute Kooperation. „Kümmern, helfen, Perspektive“, so laute das Motto, das sei die Mission von „Deine Kindertagesstätte“. Man sei überkonfessionell aufgestellt. Knapp 20 Mitarbeitende sind im Team, drei Azubis sind ebenfalls schon dabei.

Yvonne Lux, mit Rebecca Wegering an ihrer Seite Leiterin der Schatzinsel, berichtete, dass das Team in kurzer Zeit inhaltlich schon sehr gewachsen sei. Derzeit arbeite man noch am religionspädagogischen Konzept. Das Feedback der Eltern sei bislang hervorragend. Überhaupt sei der Start zwar herausfordernd, aber auch mit viel Spaß verbunden gewesen. Ein Schlüssel für die Zukunft.