Zwei Spenden in Höhe von 5000 Euro haben die Fördervereine der Delmenhorster Palliativstation und der Kinderklinik von der Helmut-Lange-Stiftung bekommen. Dessen Geschäftsführer Claus-Dieter Kosten überreichte die symbolischen Schecks am Mittwoch.

Angebote für Patienten und Angehörige

„Diese Spende wird von den Vereinen vielseitig eingesetzt werden und kommt den unterschiedlichen Wirkungsbereichen zugute“, heißt es in einer Mitteilung des Delme Klinikums Delmenhorst (DKD), dem die Vereine angehören. Die Förderer unterstützen die Patienten der Kinder- und der Palliativstation sowie deren Angehörige mit Angeboten, die der Krankenhausträger nicht finanziert.

Als Beispiele dafür werden unter anderem die Anschaffung von speziellen Zimmerausstattungen oder der Besuch der Klinikclowns genannt. Der Förderverein der Kinderklinik übernehme dazu Kosten für die Betreuung, die Ausstattung der „Trösterchenkiste“ sowie für die Spielsachen für Spielzimmer und Wartebereiche. „Aktuell steht die Montage einer sichtschutzfesten Spiegelfolie an den Fenstern der Patientenzimmer an, wofür ein Teil der Spende verwendet wird“, heißt es in der Mitteilung.

Mehr Informationen: Palliativstation lädt zum Letzte-Hilfe-Kurs größer als Größer als Zeichen Alle Menschen, die sich rund um die Themen Sterben, Tod und Palliativversorgung informieren wollen, können dies bei einem Letzte-Hilfe-Kurs am Samstag, 21. Oktober, tun. Dann richten die Verantwortlichen der Palliativstation des DKD diesen von 16 bis 19 Uhr im Blauen Salon der Krankenhausverwaltung an der Wildeshauser Straße 92 aus. Geboten wird laut Mitteilung das „1x1 der Sterbebegleitung“ wie grundlegende Kenntnisse, Orientierung und allgemeine Informationen. Das zertifizierte Angebot besteht aus vier Modulen aus den Bereichen Sterben, Vorsorge, Leiden lindern und Abschied nehmen. Anmeldungen werden unter der Telefonnummer 04221 994060 angenommen. Unter www.letztehilfe.info gibt es mehr Informationen zum Kurs.

Garten für Sterbenskranke

Im Hinblick auf den Neubau des Delme Klinikums und den damit verbunden Umzug der Palliativstation innerhalb des Altbaus plant der Förderverein Palliativstation die Finanzierung einer aus den Patientenzimmern zugänglichen Gartenanlage. Dafür sollen 5000 Euro verwendet werden.