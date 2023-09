Party-Organisator Marco Tienz wechselt den Veranstaltungsort für zwei bewährte Formate. Schauplatz der nächsten „Kartonage“-Party – diesmal als „Klub 40“ beworben – ist am Samstag, 16. September, die Divarena im Neuen Deichhorst. Bereits einen Tag zuvor findet ebenfalls dort die „Shot.Out“-Party 16- bis 26-Jährige. Beginn ist jeweils um 21 Uhr.

Erinnerungen an die Anfänge 2006

Beim „Klub 40“ sollen sich laut Tienz auch „die ,Alten‘ von damals“ treffen, das heißt diejenigen, die schon die ersten der seit 2006 laufenden „Kartonage“-Partys miterlebt haben. Tickets gibt es im Vorverkauf für zehn Euro bei Hoyer Turbo-Tank an der Arthur-Fitger-Straße 2 und über Pay-Pal per Nachricht mit Absender und Handynummer an ticket@kartonage.info. An der Abendkasse kosten sie zwölf Euro.

Das steckt hinter der „Shot.out“-Party

Die dritte „Shot.Out“-Party am Freitag, 15. September, kostet zehn Euro Eintritt und läuft nach den bewährten Spielregeln. Auch hier läuft der Vorverkauf über Pay-Pal per Nachricht mit Absender und Handynummer an ticket@kartonage.info.

Für jede verkaufte Karte stellt der Veranstalter einen Euro für einen Abiball oder eine Abschlussklasse bereit. Die Gäste entscheiden beim Eintreffen mit einer ausgehändigten Münze, welche Schule sie unterstützen möchten. Ausgezählt wird gegen 23.45 Uhr, damit auch die 16-Jährigen noch vor Ort mitbekommen, wer der Gewinner ist.

So läuft das Gewinnspiel

Das Delmenhorster Kreisblatt verlost 3 x 2 Tickets für die „Kartonage“. Wer gewinnen möchte, schreibt bis Donnerstag, 14. September, 12 Uhr, eine Mail mit dem Betreff „Klub 40“ sowie dem vollständigen Absender an aktionen@dk-online.de. Die Gewinner werden am Donnerstagnachmittag benachrichtigt.

Die Teilnahmebedingungen sind hier zu finden.