Es geht um Dutzende Kilo Marihuana, auch um Kokain – oder doch nur um Gemüse, Gewürze und Olivenöl? Vor dem Landgericht Oldenburg zieht sich ein Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogendealer aus Bremen (35), der in acht Fällen von Delmenhorst aus mit bis zu 75 Kilo Marihuana gehandelt haben soll. Doch statt in Herne, Dortmund, Hannover, Hamburg, Wardenburg, Wildeshausen oder Delmenhorst Drogen ver- oder gekauft zu haben, teilte der Angeklagte mit, habe er mit den Fahrten lediglich Küchenutensilien, Gebrauchtkleidung oder Lebensmittel abgeholt: Gemüse, Gewürze, Öl.

Ermittler waren ganz nah dran

In einer Einlassung zugegeben hat der Bremer nur einen kleinen Teil der aus neun Punkten bestehenden Anklage. Er habe Drogen, die ihm nicht gehörten, für Hintermänner gelagert und Teile davon Personen übergeben, gab er zu. Dazu sei er aber gezwungen gewesen, weil er seit einer Verhaftung bei diesen Hintermännern 10.000 Euro Schulden habe. Damals habe ihm die Polizei 300 Gramm Kokain abgenommen, das eben diesen Hintermännern gehört habe. Namen nannte er nicht. 2021 wurde der Mann für das Kokain zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Für den jetzigen Prozess verhaftet worden war der Mann am 30. März 2022. An zwei, ihm zugerechneten Orten in Bremen und Delmenhorst hatte die Polizei insgesamt 17 Kilo Marihuana und 116 Gramm Kokain gefunden. Zuvor war er monatelang observiert worden. Bei etlichen Fahrten oder mutmaßlichen Übergaben war die Polizei ganz nah dran, berichtete jetzt der Chef der zuständigen Ermittlungsgruppe als Zeuge vor Gericht.

Gras in Taschen und Müllsäcken

Auch berichtete der Polizist, dass der Angeklagte lediglich zufällig in den Fokus geriet. Ursprünglich richtete sich dieser gegen ganz andere Leute, von denen ein ehemaliger Delmenhorster bereits verurteilt worden ist und eine Handvoll anderer Männer Verfahren erwarten müssen. Ausgerechnet der 35-jährige Bremer, der „Beifang“, gilt aber als größter Fisch, der der Ermittlungsgruppe ins Netz gegangen war.

Interessant im Fall ist auch die Rolle eines mutmaßlichen Komplizen oder – wie man will – Hauptbelastungszeugen. Bei ihm in Delmenhorst soll der 35-Jährige die Drogen in großen Taschen, Boxen oder gar (in bisweilen vollen) blauen Müllsäcken gelagert haben. Auch soll der Komplize als Fahrer fungiert und selbst verkauft haben. Doch ins Gefängnis wird der Delmenhorster deshalb wohl nicht gehen. Grund: Der Mann machte von der Kronzeugenregelung Gebrauch, nach der eine umfassende Aussage mit Nennung aller Namen zu Strafmilderung oder gar -befreiung führen kann. Vor allem belastete er den Angeklagten.

Auch Staatsanwalt könnte als Zeuge aussagen müssen

Doch hat der Mann in drei langen Vernehmungen vor Polizei und Staatsanwalt sowie an zwei Prozesstagen als Zeuge die Wahrheit gesagt? Nein, sagt der Angeklagte: Der Zeuge versuche nur, seinen Kopf zu retten. Verteidiger Steffen Hoffmann hatte den Delmenhorster darum stundenlang mit Fragen konfrontiert und Widersprüche herausgearbeitet. Gleichwohl geht die Anklagebehörde davon aus, dass der Kronzeuge eher zufällig ins Drogengeschäft und in eine Art Abhängigkeitsverhältnis zum Angeklagten geraten war.

Wegen noch zu klärenden Fragen über den Wahrheitsgehalt der Kronzeugenaussagen könnte im sich wohl bis Dezember hinziehenden Prozess auch noch der damals zuständige Staatsanwalt als Zeuge auftreten. Am ersten Verhandlungstag Ende September – inzwischen sind es sieben – wohnte er, der Anklageverfasser, noch als Sitzungsvertreter dem Prozess bei. Doch nicht lange: Weil eine Doppelfunktion als Zeuge und Sitzungsvertreter ausgeschlossen ist, musste der Staatsanwalt aus dem Prozess ausscheiden, als das Gericht am zweiten Verhandlungstag signalisierte, ihn zu den Vernehmungen des Kronzeugen zu befragen.