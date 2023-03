Murat Kalmis (rechts) mit Christian Dürr, Fraktionsvorsitzender der FDP-Bundestagsfraktion, und Imke Haake, FDP-Vorsitzende für den Kreis Oldenburg-Land Foto: Murat Kalmis/FDP Delmenhorst up-down up-down Mitglieder wählen neue Führungsriege Delmenhorster Murat Kalmis Teil des neuen FDP-Landesvorstands Von Bettina Dogs-Prößler | 14.03.2023, 16:14 Uhr

FDP-Fraktionschef Murat Kalmis ist in den Landesvorstand gewählt worden. Jetzt will er den Wiedereinzug in den Landtag vorantreiben.