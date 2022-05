Die Delmenhorsterin Esther Filly gehört zur Jury in der neuen SAT.1-Show „All together now“. FOTO: SAT.1 „All together now“ startet Freitag Delmenhorster Musikerin Esther Filly bei neuer Sat.1-Show in der Jury Von Marco Julius | 23.05.2022, 18:39 Uhr

Die Delmenhorster Soul-Sängerin Esther Filly ist als Jury-Mitglied in einer neuen SAT.1-Show zu sehen. In „All together now“ lebt sie ihre Liebe zur Musik aus.