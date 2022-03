Schüler der Hauptschule West bei ihrer Tanz-Performance. FOTO: Marco Julius Urbane Kunst als Projekt Delmenhorster Schüler lernen mit Hip-Hop fürs Leben Von Marco Julius | 23.03.2022, 19:36 Uhr

An der Hauptschule West in Delmenhorst hat es am Mittwoch die erste Aufführung des Kunstprojektes „Jam“ gegeben. Schülerinnen und Schüler sind dabei in die Hip-Hop-Kultur eingetaucht.