Von der Räumlichkeit abhängig konnten Schulen mobile Luftfilter oder Großgeräte anfordern. FOTO: dpa/Armin Weigel up-down up-down Vorbereitung auf neue Corona-Welle Stadt: Delmenhorster Schulen sind ausreichend mit Luftfiltern ausgestattet Von Lea Borner | 24.08.2022, 13:34 Uhr

Schulen in Delmenhorst sind nach Aussage der Stadt in Bezug auf Corona auf den Herbst und Winter gut vorbereitet. Luftfilter seien in allen betroffenen schulischen Räumlichkeiten vorhanden.