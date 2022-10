Ladeninhaberin von Mode & mehr, Christiane Seidel (links), und Mitarbeiterin sowie Freundin Hedwig von Weyhe genießen ihre Arbeit, auch wenn es viel zu tun gibt. Foto: Lea Borner up-down up-down Inflation und hohe Energiekosten Second Hand Läden boomen in Delmenhorst Von Lea Borner | 27.10.2022, 06:33 Uhr

Second Hand Geschäfte sind klare Profiteure der Inflation und Gaskrise, ihre Kundenzahl steigt in Delmenhorst stetig. Hier erfahren Sie mehr über die Situation zweier Delmenhorster Second Hand Läden und über ihre beiden unterschiedlichen Konzepte.