Anja Bach (rechts) und Alke Lemke vom Fachdienst Stadtplanung rufen die Delmenhorster auf, ihre Hertie-Erinnerungen zu teilen. Foto: Stadt Delmenhorst/Fiedler Erinnerungen an Kaufhaus gesucht Vor Abriss: Delmenhorster sollen letzten Blick in Hertie-Ruine bekommen Von Melanie Hohmann | 20.10.2022, 11:46 Uhr

Das Hertie-Gebäude an der Langen Straße steht seit vielen Jahren leer. Bevor im kommenden Jahr die Abrissbagger anrollen, wird es noch einmal für die Öffentlichkeit geöffnet. Ehe es so weit ist, sind die Erinnerungen der Delmenhorsterinnen und Delmenhorster an Hertie oder den Vorgänger Karstadt gefragt.