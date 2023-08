Exakt eine Woche vor dem Start des sechstägigen Festivals Sommerkultur hat sich das Orga-Team des Veranstalters Delkultur am Ort des Geschehens getroffen, um letzte Fragen zu klären. Es läuft die heiße Phase. Am Dienstag, 22. August, startet dann die Sommerkultur 2023 auf dem Rathausbrunnenplatz, der sich, wie bereits im vergangenen Jahr, vor allem durch Lichteffekte in eine feine Location im Schatten des Wasserturms verwandeln wird. „Hello & Welcome. Get the Party started“ heißt es am ersten Tag des Festivals. „Wir starten die Sommerkultur am ersten Tag komplett kostenlos mit einem tollen Programm. So kann jeder das Gelände und das kommende Programm näher kennenlernen“, sagt Detlef Blanke, selbst Berufsmusiker und einer der Organisatoren. Bis zum 27. August präsentiert Delkultur sechs Tage lang ein abwechslungsreiches Programm. Getränke und kleine Speisen bietet das Catering-Team des SV Atlas an, das auch die Heimspiele der Kicker begleitet.

Mit DJ Frank Axonoff startet die Sause

Der erste Abend wird unter anderem bestritten von DJ Frank Axonoff (Heaven). Ebenfalls auf der Bühne steht das Enyp GTR Duo. Dabei handelt es sich um zwei Gitarristen aus Rostock, die sich einen ganz eigenen Sound geschaffen haben. Mit einem Mix aus Worldmusic, Latin und Techno gepaart mit fetten Basslinien und tanzbaren Grooves wollen sie das Publikum begeistern.

Zu hören und sehen sein wird auch Charly Klauser. Die Multiinstrumentalistin und Sängerin mit den blauen Haaren ist in der Szene bestens bekannt und gut vernetzt. Sie spielt in den Bands von Peter Maffay, Sasha, Tim Bendzko und in der Carolin Kebekus Show. Nach Delmenhorst kommt die Kölnerin mit ihrer eigenen Band.

Für Lokalkolorit stehen Chrashwave. Die Teilnehmer des DelTalentContest23 bieten Hip-Hop, Pop, Rock und elektronische Sounds.

Hoffen auf sommerliche Abende

Der erste Abend ist der Einstieg in eine, so hoffen die Macher von Delkultur, sommerliche Konzertreihe, die Musik, Comedy und Party verbinden soll. Aktuell schaut man bei Delkultur noch öfter auf die Wetter-App. Trocken, da sind sich alle einig, das wäre die halbe Miete für die Open-Air-Veranstaltung. Aktuell sind die Aussichten sehr gut. Die große Bühne wird am kommenden Montag aufgebaut. Ein Höhepunkt des Festivals dürfte der Auftritt von Lotto King Karl am Samstag, 26. August, sein.