Andreas Kutschenbauer richtet die Delmenhorster Sommerwiese bereits zum dritten Mal aus. FOTO: Thomas Breuer Event-Biergarten im Stadtzentrum Andreas Kutschenbauer richtet dritte Delmenhorster Sommerwiese aus Von Thomas Breuer | 05.05.2022, 12:49 Uhr

Als kleiner Ersatz für den Kramermarkt entstanden, geht die Delmenhorster Sommerwiese in die dritte Runde. Erstmals öffnet der Event-Biergarten in diesem Jahr am Freitag, 13. Mai.