So wie hier auf der Sommerwiese 2022 soll es bald wieder unweit des Wasserturms zugehen. Archivfoto: Frederik Grabbe up-down up-down Kutschenbauers Event-Biergarten Delmenhorster Sommerwiese läuft diesmal über acht Wochen Von Thomas Breuer | 01.05.2023, 17:15 Uhr

Was 2020 als kleiner Hoffnungsschimmer in Corona-Zeiten begann, geht in eine weitere Neuauflage. Mit einem veränderten Angebot und Aktionstagen.