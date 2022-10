Noch wird die Tafel-Kundschaft an der Grünen Straße versorgt, doch das soll in Kürze vorbei sein. Foto: Thomas Breuer up-down up-down Streit mit Stadtverwaltung Delmenhorster Tafel will Ausgabe an Bedürftige Mitte November einstellen Von Thomas Breuer | 25.10.2022, 12:39 Uhr

4200 arme Menschen in Delmenhorst und umzu müssen in Kürze wohl ohne zusätzliche Lebensmittel von der Tafel auskommen. In der seit Monaten schwelenden Auseinandersetzung ist damit eine neue Eskalationsstufe erreicht. Die Tafel-Vorsitzende Walburga Bähre äußert sich zu den Gründen.