Tagesmütter und -Väter machen sich Sorgen um ihre Kosten. Foto: Jan-Philipp Strobel/dpa up-down up-down Kostensteigerung in Kinderbetreuung Delmenhorster Tageseltern schlagen Alarm – Politik will gegensteuern Von Kai Hasse | 08.10.2022, 09:00 Uhr

Massiv gesteigerte Kosten in der Tagespflege in Delmenhorst: Tageseltern fürchten, Kinder im Kalten betreuen zu müssen. Die Politik ist alarmiert und will helfen.