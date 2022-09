Über 27 Fahrzeuge verfügt die von Thorsten Reisewitz betriebene Taxenzentrale, doch nur 18 hat er derzeit angemeldet. Foto: Thomas Breuer up-down up-down Taxifahrten in Delmenhorst werden teurer Für Taxi-Betreiber Thorsten Reisewitz greift geplante Tariferhöhung zu kurz Von Thomas Breuer | 01.09.2022, 12:15 Uhr

Es ist so gut wie beschlossene Sache: Zum 1. Oktober steigen die Taxitarife in Delmenhorst zum zweiten Mal nach der jüngsten Veränderung vom 1. Juli. Allerdings nicht in dem Ausmaß, das sich die Taxiunternehmen selbst wünschen.