Für das dk haben Martina und Sven Borchart am Dienstag ihr Weihnachtshaus leuchten lassen. Besucher sind ab Sonntag willkommen. Foto: Alex/Photo up-down up-down Advent in Delmenhorst Weihnachtshaus leuchtet ab Sonntag - ohne Glühweinausschank Von Frederik Grabbe | 22.11.2022, 19:35 Uhr

Familie Borchart aus Delmenhorst knipst am Sonntag wieder die Lichter ihres Weihnachtshauses an der Brechtstraße an. Wegen der Energiekrise muss sie jedoch Abstriche machen.