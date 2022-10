Das Delmenhorster Wahrzeichen thront auf dem Dach des neuen Glühweinstands „Zum kleinen Wasserturm“. Foto: Andreas Kutschenbauer up-down up-down Wasserturm im Mini-Format neu dabei Delmenhorster Weihnachtsmarkt 2022 auch nach Weihnachten geöffnet Von Ilias Subjanto | 23.10.2022, 15:49 Uhr

Der Weihnachtsmarkt 2022 wird in Delmenhorst sechs Wochen andauern – und das sogar über die Weihnachtsfeiertage hinaus. Als Highlight kündigt Schausteller-Vorsitzender Andreas Kutschenbauer einen neuen Glühweinstand in Form des hiesigen Wasserturms an.