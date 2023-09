Mit einer mittleren Temperatur von 17,7 Grad fiel der August 2023 nur mäßig warm aus und blieb 0,3 Grad hinter dem langjährigen Mittelwert der Jahre 1991 bis 2020 zurück. Das ergibt eine Auswertung des Wetterdienstleisters Wetterkontor. Dabei war es zeitweise nass, und die Sonne konnte ihr Soll nicht ganz erreichen. Der letzte Monat des meteorologischen Sommers verlief zunächst durchwachsen mit zahlreichen Regengüssen und mit Temperaturen knapp über oder unter 20 Grad für die Jahreszeit recht kühl. Erst in der zweiten Dekade konnte sich wieder sommerlich warme Luft bei uns durchsetzen. So lagen die Temperaturen oft über der 25-Grad-Marke. Der wärmste Tag war dabei mit 29 Grad der 19. August.

Kühlste Temperatur im August: 7,6 Grad

Lediglich am 16. und 17. August war es deutlich kühler. Die sommerlichen Temperaturen dauerten bis in das letzte Monatsdrittel an. Erst ab dem 25. August gingen die Temperaturen wieder deutlich zurück. Am 31. August wurden tagsüber nur noch 17,2 Grad erreicht. Die kühlste Temperatur des Monats wurde mit 7,6 Grad in der Nacht zum 29. August registriert. Bis zum Monatsende wurden insgesamt zehn Sommertage mit Höchstwerten über 25 Grad verzeichnet.

Die Niederschlagssumme lag im August bei 72,8 Litern pro Quadratmeter und damit 5 Prozent über dem Klimamittel. Vor allem in der Zeit bis zum 12. August regnete es immer wieder und zum Teil auch kräftig. Am meisten Niederschlag fiel mit 19,4 Litern am 2. August. Im Rest des Monats hielten sich die Schauer in Grenzen, erst zum Ende des Monats gab es wieder mehr Regen. Die Sonnenscheindauer summierte sich im August auf knapp 190 Stunden und blieb damit am Ende 4 Prozent hinter dem langjährigen Mittel zurück.