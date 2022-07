Teil der Willms-Teilnehmerschaft an der MINT-Challenge. FOTO: Klaas Wiggers up-down up-down Kooperation mit Gymnasium in Maxdorf Delmenhorster Willms-Schüler bei MINT-Challenge ganz vorne Von Melanie Hohmann | 24.07.2022, 08:19 Uhr

Das Willms-Gymnasium ist gegen das Lise-Meitner-Gymnasium aus Maxdorf in einer MINT-Challenge angetreten. Die Schüler sollten Ideen entwickeln, wie ein Getränk am See kühl gehalten werden kann.