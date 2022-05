Oberbürgermeisterin Petra Gerlach (li.) und Stadtbaurätin Bianca Urban enthüllen die fehlenden Lettern im „Wonnepark!“-Schriftzug. FOTO: Sonia Voigt Stadt will Bürger bei Neugestaltung einbinden Delmenhorster Wollepark soll zum „Wonnepark!“ werden Von Sonia Voigt | 31.05.2022, 18:34 Uhr

Anstelle trister, grauer Wohnblöcke soll auf der Freifläche am Wollepark ein „Wonnepark!“ entstehen. So will die Stadt die Neugestaltung zum Gemeinschaftsprojekt machen.