Beifall für die Forderungen nach besserer Entlohnung und besseren Arbeitsbedingungen: Die Delbus-Belegschaft hatte sich am Rande des Betriebsgeländes an der Bremer Straße versammelt. FOTO: Thomas Breuer up-down up-down Eintägiger Ausstand bei der Delbus Delmenhorst könnten noch mehr Streiks der Busfahrer drohen Von Thomas Breuer | 24.08.2022, 18:15 Uhr

Mit Trillerpfeifen haben fast 70 streikende Delbus-Beschäftigte ihrem Unmut am Mittwochvormittag Luft gemacht. Die Forderungen in der laufenden Tarifauseinandersetzung wurden bei einer Kundgebung am Betriebshof erneuert.