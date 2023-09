Auch wenn das Förderprogramm „Perspektive Innenstadt“ noch nicht ganz abgelaufen ist, steht jetzt schon fest: Die gesamte Summe wird Delmenhorst nicht nutzen können. In Hannover will der Landtagsabgeordnete Deniz Kurku (SPD) nach eigenen Angaben ein Lobbyist für Delmenhorst sein. Wie kommt so eine Nachricht bei ihm an? Ein Gespräch über Innenstadtförderung, streitfreudige Delmenhorster – und darüber, was jeder einzelne selbst tun könnte, um der City unter die Arme zu greifen.

Herr Kurku, mit dem Start des Sofortprogramms „Perspektive Innenstadt“ wurde angekündigt, 1,8 Millionen Euro in die City zu lotsen. Am Ende wurden es 600.000 Euro weniger. Nach eigener Aussage verwenden Sie viel Zeit darauf, in Hannover Fördergelder für Delmenhorst einzuwerben. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis?

Deniz Kurku: Grundsätzlich muss es Ziel sein, Fördergelder zu 100 Prozent abzurufen. Wenn dies nicht gelingt, ist es schade um jeden Euro, der Delmenhorst nicht erreicht. Wir müssen aber schon gucken: Woran hat es gelegen? Bei „Perspektive Innenstadt“, das mit seinen 18 Teilprojekten eine sehr komplexe Nummer war, gab es dafür vielfältige Gründe.

Was hätte besser laufen können?

Es gab im Prozess der Mittelabrufung bei der NBank einige Unzulänglichkeiten. Anträge blieben stellenweise monatelang unbearbeitet liegen. Das zuständige Team in der Bauverwaltung der Stadt ist früh an mich herangetreten, um Hilfestellung zu erhalten. Aber es hilft jetzt nichts, auf einzelne Akteure zu schimpfen. Zudem handelt es sich bei „Perspektive Innenstadt“ ja nur um eines von mehreren Förderprogrammen, die Delmenhorst zugutekommen.

Mehr Informationen: Förderprogramme für die Delmenhorster Innenstadt größer als Größer als Zeichen „Sofortprogramm Perspektive Innenstadt“ sollte mit einem Bündel aus 18 Projekten insgesamt 1,8 Millionen Euro Fördergeld des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) bis Herbst 2023 nach Delmenhorst leiten. Sieben Projekte scheiterten jedoch, 600.000 Euro konnten nicht genutzt werden.

„Resiliente Innenstädte“ hat die behutsame Umgestaltung der Innenstadt über die drei Ansätze Bildung, ÖPNV und Naturnähe zum Ziel. Dafür sollen 4,2 Millionen Euro Fördergeld bis 2027 aus dem EFRE-Fonds verwendet werden.

Mit „Zukunftsräume Niedersachsen“ lässt Hannover für die Innenstadt bis Mitte 2024 bis zu 300.000 Euro zukommen. Damit wird an der Langen Straße 128 der Co-Working-Space „Hyrst“ für Gründer, Start-Ups und Freiberufler finanziert.

Sie sprechen es an. Erst kürzlich ist im Bauausschuss über das Förderprogramm „Resiliente Innenstädte“ gesprochen worden. Es geht um 4,2 Millionen Euro. Ein Antrag für eine Machbarkeitsstudie zum City-Campus sei bereits bei der NBank, hieß es da von der Stadt, eine Rückmeldung habe es aber bisher noch nicht gegeben. Kommen bei Ihnen nach so einer Bemerkung ungute Gefühle auf?

Es ist immer gut, diese Prozesse über den kurzen Dienstweg zu begleiten. Das soll keine Phrase sein, aber Dinge ansprechen und vielleicht auch zur Eile treiben, kann hilfreich sein. Beim Förderprogramm Perspektive Innenstadt sind in sehr kurzer Zeit sehr viele Anträge der Kommunen auf die NBank eingeprasselt. Trotzdem brauchen wir die Mittel ja vor Ort bei uns. Die Fördergelder gibt es ja nicht zum Spaß. „Resiliente Innenstädte“ soll dem Sterben der Innenstädte etwas entgegensetzen. Als Delmenhorster Abgeordneter – das darf ich sagen – habe ich dazu beigetragen, dass Mittelzentren wie Delmenhorst hier überhaupt förderberechtigt wurden. Die Unternehmerin und der Einzelhändler stellen sich jeden Tag mit viel Herzblut dem Strukturwandel in unserer Innenstadt. Umso wichtiger ist es, dass wir für Fördergelder kämpfen.

Ein ungutes Gefühl haben Sie also nicht?

Ein ungutes Gefühl habe ich, wenn Leute die Hände in den Schoß legen. Das kann ich hier nicht erkennen. Aber ich sage deutlich, dass etwas zugunsten der Innenstadt passieren muss. Bei „Resiliente Innenstädte“ läuft die Frist noch bis 2027. Ich bin bereit, diesen Prozess eng zu begleiten, wenn nötig mit Nachdruck. Das erwarten die Leute. Und das zu Recht.

Was haben Sie für künftige oder laufende Förderprogramme gelernt?

Im Dialog zwischen Ratspolitik und Stadtverwaltung muss frühzeitig erkannt werden, was umsetzbar ist, und was nicht. Ich sehe einen sehr engagierten Stadtrat, der in vielen Bereichen proaktiv Fördergelder einwerben will. Es liegt auf der Hand, dass es für Ratsleute nichts Frustrierenderes gibt, als Fördergelder zu gewinnen, die nicht genutzt werden. Wenn Stadtbaurätin Bianca Urban darum sagt, sie würde ein Förderprogramm beim nächsten Mal aufgrund des Aufwandes anders aufziehen und weniger Einzelprojekte umsetzen, halte ich das für ehrlich. Wenn es dann nur zehn statt 18 Projekte werden, ist es auch gut. Aber dann müssen neun klappen.

Was nehmen Sie für Ihre Arbeit in Hannover mit?

Eine ganze Menge. Die Förderprogramme sind einfach viel zu bürokratisch, die Verfahren müssen vereinfacht werden. Das ist zum Teil nach den Coronaförderprogrammen schon passiert, reicht aber noch nicht. Meine Kritik kennt die NBank. Dort habe ich mich deutlich geäußert. Derzeit wird über die Budgetierung von Fördergeldern nachgedacht, eine Kommune könnte also einen bestimmten Förderbetrag etwas freier vergeben, ohne sich im komplizierten Klein-Klein der Vorgaben zu verstricken. An diesen Diskussionen beteilige ich mich.

Mehr Informationen: Zur Person größer als Größer als Zeichen Deniz Kurku (SPD) ist verheiratet und hat eine Tochter. Der 41-Jährige vertritt Delmenhorst seit 2017 im niedersächsischen Landtag. Neben seiner Funktion als Landtagsabgeordneter ist er aktuell Landesbeauftragter für Migration und Teilhabe. Zuvor war er Sprecher gegen Rechtsextremismus und Sprecher für Kommunalpolitik. Kurku ist ebenfalls im Delmenhorster Stadtrat vertreten.

Birgit Honé, die mittlerweile abgelöste SPD-Landesregionalministerin, hat vor einem Jahr bei einem Besuch in Delmenhorst die Bemerkung fallen lassen, dass die Stadt wegen all der Förderprogramme viel Mehrarbeit neben dem Alltagsgeschäft bewältigen muss. Die Innenstadtförderung betrifft vor allem den städtischen Baubereich, der unter akutem Personalmangel leidet, wie die Verwaltung selbst oft betont. Lohnen sich für Delmenhorst vor diesem Hintergrund diese Förderprogramme überhaupt?

Ja, alles andere wäre schlimm. Wäre die Stadt überfordert, wäre das ein ziemlicher Offenbarungseid. Die Frage lautet, wie wir in unserer Situation passgenaue, intelligente Lösungen für uns finden. Ich bin aber nicht der einzige Akteur, Rat und Verwaltung müssen sich zusammensetzen und fragen: Was kriegen wir genau gewuppt? Und zwar frühzeitig. Dafür brauchen wir ein ehrliches Miteinander.

Ehrlich war der Austausch im Rat ja zuletzt, man könnte auch sagen kritisch.

Ich bin ein Freund von Streitkultur, solange die Kritik sachlich ist. Andauernde Generalkritik hilft uns aber nicht weiter. Auch im Baubereich sind viele Menschen, die sich mit Herzblut einsetzen. In Niedersachsen stehen wir in Bezug auf Fachkräfte an einer echten Weggabelung. Wir brauchen gute, engagierte und fachlich starke Leute in der Verwaltung. Aber es ist ein Problem, dass so viele Stellen nicht besetzt sind. Gerade darum ist es jetzt wichtig, nicht alles schlechtzureden – das wäre alles andere als ein Aushängeschild für die Stadt. Aber für mich ist auch etwas anderes klar: Wollen wir unsere Innenstadt stärken, müssen wir zuerst bei uns selbst anfangen!

Was meinen Sie damit?

Die Innenstadt spürt aktuell die Folgen von geändertem Einkaufsverhalten, Corona, Inflation und dem Mangel an Fachkräften. Das stellt etwas mit der Stadt an. Es kann nicht die Lösung sein, zum Einkaufen nach Bremen oder Oldenburg zu fahren oder im Internet zu bestellen und sich anschließend zu beschweren, dass in Delmenhorst angeblich nichts geboten wird. Wer so denkt, hilft unserer Innenstadt nicht weiter. Diese Denkweise erlebe ich leider bei vielen Leuten.