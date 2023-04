Das Infomobil des Deutschen Bundestages macht im Mai Station in Delmenhorst. Foto: Deutscher Bundestag/Jörg F. Müller up-down up-down Gespräche mit Abgeordneten möglich Der Bundestag kommt auf Rädern nach Delmenhorst Von Melanie Hohmann | 20.04.2023, 09:15 Uhr

Wer mit den Bundestagsabgeordneten aus der Region persönlich sprechen möchte, bekommt dazu im Mai an drei Tagen in Delmenhorst die Gelegenheit: Das Infomobil des Bundestages rollt an.