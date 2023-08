DWD prognostiziert Temperaturanstieg Der Sommer kehrt zurück: Die Wetteraussichten für Delmenhorst und umzu Von Jonas Altwein | 08.08.2023, 06:22 Uhr Sommerliche Temperaturen kündigen sich im Laufe der Woche in der Region um Delmenhorst an. Symbolfoto: imago images/Jan Eifert up-down up-down

Zum Ende der Sommerferien in Niedersachsen kündigt sich ein Wetterumschwung in Delmenhorst und dem Umland an. Die DWD-Prognosen versprechen spürbar ansteigende Temperaturen.