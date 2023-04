Rund 200 Menschen nahmen im vergangenen Jahr an der Mai-Demonstration in Delmenhorst teil: Auch dieses Jahr hofft der DGB auf viele Demonstranten. Archivfoto: Ole Rosenbohm up-down up-down Familienfest im Anschluss DGB will sich bei Mai-Demo in Delmenhorst „ungebrochen solidarisch“ zeigen Von Florian Mielke | 24.04.2023, 19:41 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund veranstaltet am 1. Mai eine Kundgebung in der Delmenhorster Innenstadt. Dabei wird es unter anderem um die Tarifverhandlungen im Öffentlichen Dienst, die Ukraine-Krise und den Rechtsruck in der Gesellschaft gehen.